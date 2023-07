Над 800 участника от 22 държави стартират в първото издание на L'ETAPE България от TOUR DE FRANCE Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:08 / 28.07.2023 Коментари (0) 35 © виж галерията Над 800 участника от 22 различни държави ще бъдат на старта на първото издание на L`Etape Bulgaria by Tour de France във Велинград. Средната им възраст е 40,4 години, а 85 от тях са жени. Най-възрастният участник е на 79 г. от Русе.



Това обяви по време на финалната пресконференция във Велинград организаторът от Спортен клуб "Спорт за всички – София в Европа“ - Даниел Дуков.



Етапът в България се провежда на 30 юли, а генерален спонсор е една от най-сериозните пътно-строителни компании в България "Европейски пътища“. Тя е изградила и поддържа трасето, по което минава турът с неговите два маршрута – дълъг (102 км) и къс (57 км). Той тръгва от центъра на Велинград и преминава през редица живописни родопски села, сред които Абланица, Цветино, Горна Дъбева, Враненци, продължава към главния път, идващ от Сърница, и финишира отново в центъра на града.



Това е втората най-голяма надпревара на Балканите под егидата на Tour de France. Другите балкански държави, в които се провежда състезанието, са Гърция и Румъния.



"Нашата мисия е да разпространяваме преживяването Tour de France във възможно най-много страни и България беше логичният избор за следваща дестинация на Етапа. Вчера инспектирах лично гравел отсечката Цветино – Горна Дъбева и мога да споделя, че състоянието й е отлично, благодарение на един от основните партньори на състезанието – "Грома Холд“. Очаквам точно тази отсечка да добави допълнително предизвикателство и адреналин към надпреварата в неделя. Убеден съм, че това ще направи L`Etape Bulgaria by Tour de France едно от най-уникалните и запомнящи се издания“, каза Антоан Квирс от Amaury Sport Organisation, носител на лиценза на Етапите на Tour de France, който е в България специално за състезанието.



Духът на Tour de France е пресъздаден още чрез спортно градче в центъра на Велинград, което e на разположение на състезателите и гостите на града през целия уикенд на събитието. Там любителите на колоезденето ще имат възможността да разгледат експонати от Музея на Tour de France, да се срещнат лично и да се снимат с култовия талисман на състезанието – дяволът Диди, както и да се потопят в атмосферата на едно от най-значимите спортни събития в България това лято.



В съботния ден градусът на емоциите ще започне да се вдига чрез каране на 5-километрова дистанция, предназначена за семейства и приятелски любителски групи, както и каране на дистанция от 0,5 км., предназначено за най-малките любители на колоезденето. И двете събития нямат състезателен характер и целят популяризиране на колоезденето. Ще има и традиционното за Етапите на Тура паста парти.



"L’etape Bulgaria by Tour de France отваря голяма перспектива за това Велинград да се превърна в новата колоездачна дестинация на България, предлагайки страхотни условия за любителите на колоезденето. Благодаря на организаторите, партньорите и всички, които работят за това събитието да се проведе по най-добрия начин, защото именно добрата комуникация и взаимодействие между институциите, бизнеса и неправителствения сектор са гарант за качество и са заявка за още повече участници за следващото издание на състезанието догодина“, сподели кметът на Велинград Костадин Коев.



Инвестирахме в партньорството ни с L’Etape Bulgaria by Tour de France, защото искаме да сме съпричастни към популяризирането на спорта като активна почивка, каза на свой ред и Сиси Беличенова, управител на Макси Парк Хотел – основен хотел-партньор на състезанието. В него са настанени всички международни съдии, организационни и маркетингови екипи от френска и от българска страна.



"Вярваме, че привличането на международни спортни събития от такъв мащаб под престижния бранд на Tour de France са огромно признание за туристическия потенциал на нашия град. В момента хотелът ни е пълен на максималния си капацитет и това е чудесно не само за нас, но и за местната икономика и за целия малък и среден бизнес във Велинград, сподели още Сиси Беличенова.



публикувай коментар