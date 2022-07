Звезда на световния хандбал: Опознах много ъгълчета от Варна, чувствам се комфортно в България Автор: Пламена Николова 10:06 / 11.07.2022 Коментари (0) 43 © Sportsphotographers виж галерията Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Пекин 2008 Карлос Прието е във Варна като един от посланиците на програмата на Европейската хандбална федерация "Respect your talent“. Испанецът проведе мотивационна среща и ролеви игри с младите хандбалисти, избрани за "Играч на мача“ в отделните срещи на Европейския шампионат за младежи до 20 години.



"Много съм щастлив от номинацията на ЕХФ да бъда тук, защото това е първият ми път в България. Пътувал съм много из цяла Европа, но не съм имал възможността да играя в България, защото не сте имали отбор в Шампионската лига. За пръв път съм тук и съм наистина удовлетворен. Обичам хората, прекарвам си добре. Когато съм в залата, когато излизам. Всеки ден се разхождам или тичам в града, в парковете, на плажа. Вече познавам много ъгълчета от Варна. Чувствам се много комфортно във вашата страна“, каза Прието.



Бившият елитен играч е фокусиран върху работата с подрастващи.



"Работя основно с деца. Аз съм преподавател в начално училище и това е основната ми работа. Това е, което правя всеки ден. Но също така имам неправителствена организация, която реализира програма за подрастващи. Заедно с моя отбор работим лично с около 300 деца годишно. Опитваме се да ги развиваме, да повишаваме социалните им умения. Работата ни е свързана с образованието и социалното включване. Програмата "Respect your talent“ е фокусирана върху талантите, върху тези, които вече имат шанс да успеят. Личната ми програма е за децата, които не са играли хандбал, нямат мотивация за спорт. Ние се опитваме да ги вкараме в спорта, в хандбала. Защото хандбалът е забава, дори да не станеш професионалист. Но е важно да бъдеш активен, да играеш с другите деца, да се научиш на отборна работа. Ангажирани сме с това и е едно от най-важните неща, в които съм фокусиран в работата си в училище“, разказа Прието.



Програмата "Respect your talent“ стартира през 2019 г. и насърчава цялостното развитие на кариерите на талантливите играчи - на и извън хандбалното игрище. По нея най-добрите хандбалисти в света, подкрепяни от водещи експерти, вдъхновяват и обучават млади спортисти.



"Мисля, че във Варна има няколко състезатели с голям потенциал. Ако задържат фокуса си и продължат развитието си може да станат наистина добри играчи. Защото представянето им в шампионата до тук беше много добро. Някои от тях играят и в националните си отбори на най-високо ниво, което означава, че те горят и са готови да хванат възможността да бъдат на големи първенства. Други още не са имали възможността да стигнат до мъжките национални тимове, но те доказват, че са готови да направят следващата крачка и се учат от най-добрите. Има състезатели, които ще виждаме в бъдеще на международните състезания“, каза още Прието.



Испанецът е още златен медалист от Средиземноморските игри с отбора на Испания, двукратен шампион в Шампионската лига, двукратен носител на Купата на носителите на национални купи, четирикратен носител на Европейската суперкупа, четирикратен носител на купа "Асобал“, двукратен носител на Купата на краля, двукратен носител на Суперкупата на Испания.



