Екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ са гасили 4 пожара в Кюстендилска област, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Един от тях е причинил щети.

В търговски обект в Кюстендил е възникнал пожар, угасен е от 2 екипа на РСПБЗН – Кюстендил, унищожени са дограма, окачен таван, 80 кв.м стени от гипсокартон, 4 витрини, 8 стелажа, имущество на магазина.

Спасена от опожаряване е сградата. Започнато е досъдебно производство за изясняване на причините за възникване на пожара, по първоначални данни той е причинен от късо съединение. За случая е уведомена прокуратурата.