ЗАРЕЖДАНЕ...
Значителни са щетите от пожара в магазин в Кюстендил
© ФОКУС
В търговски обект в Кюстендил е възникнал пожар, угасен е от 2 екипа на РСПБЗН – Кюстендил, унищожени са дограма, окачен таван, 80 кв.м стени от гипсокартон, 4 витрини, 8 стелажа, имущество на магазина.
Спасена от опожаряване е сградата. Започнато е досъдебно производство за изясняване на причините за възникване на пожара, по първоначални данни той е причинен от късо съединение. За случая е уведомена прокуратурата.
Още от категорията
/
Директорът на НП "Рила" е катастрофиралият край Кочериново след употреба на алкохол и марихуана
10:53
Скиор загина в Пирин
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.