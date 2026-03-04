ЗАРЕЖДАНЕ...
"Златна монета – Култура" за Сапарева баня
Отличието "Златна монета – Култура“ е признание за утвърден обществен авторитет и за последователна политика, насочена към съхраняване на духовните ценности, насърчаване на творческите инициативи и изграждане на устойчива културна среда. Високата оценка отразява усилията на местната власт за внедряване на съвременни управленски практики и създаване на условия за развитие на културния потенциал в региона.
Почетният статут е връчен на кмета Калин Гелев като знак на уважение към неговата целенасочена работа за разширяване на културния календар, подкрепа на местните творци и популяризиране на богатото историческо наследство. Под негово ръководство се реализират инициативи, които обединяват традицията и модерността и утвърждават общината като притегателен център за културни събития.
"Обществената оценка за постигнатите резултати е висока, тъй като предприетите действия допринасят за по-широко представяне на българските културни достижения и за повишаване на интереса към националната идентичност. С това признание Сапарева баня затвърждава ролята си на активен участник в културния живот на страната и пример за успешно управление в сферата на духовното развитие“, посочиха от Община Сапарева баня.
