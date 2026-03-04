Сертификат и официален почетен статут за значим принос в опазването и развитието на културното наследство получи Сапарева баня, предаде. Отличието е присъдено от Съвет на европейската научна и културна общност към Клуб на българския културен и научен елит.Отличието "Златна монета – Култура“ е признание за утвърден обществен авторитет и за последователна политика, насочена към съхраняване на духовните ценности, насърчаване на творческите инициативи и изграждане на устойчива културна среда. Високата оценка отразява усилията на местната власт за внедряване на съвременни управленски практики и създаване на условия за развитие на културния потенциал в региона.Почетният статут е връчен на кмета Калин Гелев като знак на уважение към неговата целенасочена работа за разширяване на културния календар, подкрепа на местните творци и популяризиране на богатото историческо наследство. Под негово ръководство се реализират инициативи, които обединяват традицията и модерността и утвърждават общината като притегателен център за културни събития."Обществената оценка за постигнатите резултати е висока, тъй като предприетите действия допринасят за по-широко представяне на българските културни достижения и за повишаване на интереса към националната идентичност. С това признание Сапарева баня затвърждава ролята си на активен участник в културния живот на страната и пример за успешно управление в сферата на духовното развитие“, посочиха от Община Сапарева баня.