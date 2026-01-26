ЗАРЕЖДАНЕ...
"Златна маска" за Старчевата от "Сурва" - Перник
Златната маска беше спечелена сред над 13 000 участници и стотици групи от страната и чужбина.
Над 250 участници от седемте махали на Разлог доказаха в Перник, че когато са заедно, са непобедими. Чаушето разлюляха земята, а чучулките им стигнаха небето над Перник. Направиха "чист кръг" и сториха път на Млада Бога да слезе и хората да пази. "Посяха" жито и пшеница, та да се роди добра година за България. Разложкото хоро разлюля площада на Перник – с "разложка убост и джиздосия".
"Честита ни голяма награда, скъпи участници, пазители на Старчевата! Искрено благодаря на всички – за любовта, за традицията, за красотата, за мерака и гордостта от нашата Старчева! Гордея се с Разлог! Гордея се със Старчевата – жива жарава, силна и обединяваща! В сърцето на Перник – Старчевата на Разлог показа какво са традиция, дух, мерак и красота! Поздравявам със златния медал и кукерската група на село Елешница, които се представиха забележително. И спечелиха златен медал за поддържане и предаване на местната традиция - автентичен сватбен ритуал "Повратки"", сподели кметът на Разлог Красимир Герчев.
