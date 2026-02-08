На 6 февруари беше официалното откриване на 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина. Две десетилетия след последния медал за страната на зимни игри (сребро на Евгения Раданова в Торино през 2006 г.), България влиза в надпреварата с реални шансове за отличие. Подемът на зимните спортове в последните години, в т.ч. появата на изключителни млади състезатели в сноуборда, е безспорно обвързан и с развитието и утвърждаването на Банско като водеща туристическа и спортна дестинация, пише ИПИ.Очакваният фокус върху игрите в предстоящите дни е чудесен повод да погледнем към развитието на водещия зимен курорт в България. През 2025 г. ИПИ изготви специален доклад "Икономически перспективи пред община Банско“, който описва развитието на Банско в последното десетилетие и ролята в националната икономика. Тук представяме някои от основните изводи и наблюдения в доклада, в т.ч. отчитайки нови данни от последните месеци:Настоящият етап на развитие на Банско започва с концесионирането на ски зоната. Към момента зоната и всички съпътстващи дейности допринасят за около половината от добавената стойност и работните места в местната икономика;Икономиката на община Банско отчита солиден ръст след пандемията. Той е почти изключително следствие в развитието на туризма и "индустрията на гостоприемството“.През 2024 г. приходите на местните предприятия са в размер на 274 млн. евро, а добавената стойност достига 85 млн. евро;Банско има значима роля за българската икономика като допълнително търсене, провокирано от туризма, както и най-висок принос в националната икономика по отношение на зимния туризъм. През силните зимни месеци общината концентрира близо 10% от всички пренощували лица в страната и 14% от реализираните нощувки.В края на 2024 г. населението на общината достига 13 525 души. Банско е една от малкото общини в България, които в дълъг период привличат население и където демографските тенденции са положителни. Ръстът на населението е следствие на инвестициите в туризма и спорта. Процесът става видим и вероятно необратим приблизително 10 години след началото на развитието на ски зоната и планинския туризъм.Броят на наетите в икономиката на община Банско надхвърля 5,5 хил. души през 2024 г., като след пандемията се наблюдава устойчив ръст на наетите (близо 500 нови работни места само в последната година). През 2024 г. средната брутна заплата в рамките на община Банско достига 795 евро на месец, като се увеличава със 70% в периода 2020-2024 г.Това са само част от наблюденията в доклада, които показват, че инвестициите в спортна и туристическа инфраструктура, в съчетание с целенасочени усилия за привличане на големи международни събития и състезания, могат да донесат силен икономически ефект в дългосрочен план, стигащ далеч отвъд спорните резултати. Това формира специфичен успешен профил на икономиката на Банско, който я превръща в двигател на развитието на целия регион.