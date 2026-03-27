Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Зимата се завърна в Кюстендил и региона, предаде ФОКУС. Метеорологичната обстановка рязко се влоши, като дъждът премина в сняг, а във високите части валежите са обилни.

Пътуващи по направлението Кюстендил – София съобщават за затруднения в района на Конявска планина, където пътната настилка е заснежена. Има и закъсал ТИР. 

По-рано днес в местността Стражата е възникнало леко пътнотранспортно произшествие, което към момента се обслужва. Още два леки инцидента са регистрирани в района на Дупница – единият в града, а другият на Автомагистрала "Струма“.

Към този час не са въведени допълнителни ограничения за движението на моторни превозни средства.

В Осоговска планина снеговалежът е интензивен и вече се е образувала нова снежна покривка.