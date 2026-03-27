ЗАРЕЖДАНЕ...
Зимата се завърна в Кюстендил и региона
© ФОКУС
Пътуващи по направлението Кюстендил – София съобщават за затруднения в района на Конявска планина, където пътната настилка е заснежена. Има и закъсал ТИР.
По-рано днес в местността Стражата е възникнало леко пътнотранспортно произшествие, което към момента се обслужва. Още два леки инцидента са регистрирани в района на Дупница – единият в града, а другият на Автомагистрала "Струма“.
Към този час не са въведени допълнителни ограничения за движението на моторни превозни средства.
В Осоговска планина снеговалежът е интензивен и вече се е образувала нова снежна покривка.
/
26.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.