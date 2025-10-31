ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Зима" тръгва по пътищата на област Кюстендил
Първата част на акцията, под надслов "С безопасно пътно превозно средство през зимата“, ще се проведе от 1 до 10 ноември. Тя е насочена към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга. Проверки ще се извършват с акцент върху регистрацията, изправността на светлините, светлоотразителната сигнализация и оборудването, както и спазването на ограниченията за движение по републиканската пътна мрежа.
Втората част – "Пресичаме правилно“ – ще се проведе от 10 до 20 ноември и ще акцентира върху поведението на пешеходците, пътниците и водачите при осигуряване предимство на пешеходците. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното пресичане в тъмната част на денонощието, на използването на мобилни устройства и на спазването на светофарните сигнали.
Третата част – "Безопасно шофиране през зимата“ – ще се проведе в периода от 21 до 30 ноември. Тя ще акцентира върху техническата изправност на моторните превозни средства, осветителните системи и поведението на водачите и пешеходците при зимни условия.
Ст. инспектор Георги Велинов отправи важни препоръки към гражданите:
"Движете се със скорост, съобразена с пътните условия. Използвайте зимни гуми в периода от ноември до март. Задължително носете в автомобила аптечка, предупредителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. Заредете автомобила с антифриз и незамръзваща течност за чистачките, проверете светлините и сигнализацията“, подчерта той.
Към пешеходците препоръката е да добавят светлоотразителни елементи към облеклото си и да пресичат само на обозначените за това места.
По време на миналогодишната акция "Зима“ на територията на Кюстендилска област са установени 3713 нарушения, за които са издадени 507 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 1437 фиша и 1635 електронни фиша.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 92
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: