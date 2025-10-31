Новини
"Зима" тръгва по пътищата на област Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 13:09Коментари (0)42
© Фокус
Преди първия сняг и влошаването на пътните условия, полицията в Кюстендил призова водачите и пешеходците към повишено внимание, предаде "Фокус“. По време на брифинг старши инспектор Георги Велинов от сектор "Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Кюстендил представи началото на традиционната акция "Зима“, която ще продължи през целия месец ноември, предаде "Фокус“. Кампанията се провежда за девета поредна година и включва три етапа, насочени към различни участници в движението.

Първата част на акцията, под надслов "С безопасно пътно превозно средство през зимата“, ще се проведе от 1 до 10 ноември. Тя е насочена към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга. Проверки ще се извършват с акцент върху регистрацията, изправността на светлините, светлоотразителната сигнализация и оборудването, както и спазването на ограниченията за движение по републиканската пътна мрежа.

Втората част – "Пресичаме правилно“ – ще се проведе от 10 до 20 ноември и ще акцентира върху поведението на пешеходците, пътниците и водачите при осигуряване предимство на пешеходците. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното пресичане в тъмната част на денонощието, на използването на мобилни устройства и на спазването на светофарните сигнали.

Третата част – "Безопасно шофиране през зимата“ – ще се проведе в периода от 21 до 30 ноември. Тя ще акцентира върху техническата изправност на моторните превозни средства, осветителните системи и поведението на водачите и пешеходците при зимни условия.

Ст. инспектор Георги Велинов отправи важни препоръки към гражданите:

"Движете се със скорост, съобразена с пътните условия. Използвайте зимни гуми в периода от ноември до март. Задължително носете в автомобила аптечка, предупредителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. Заредете автомобила с антифриз и незамръзваща течност за чистачките, проверете светлините и сигнализацията“, подчерта той.

Към пешеходците препоръката е да добавят светлоотразителни елементи към облеклото си и да пресичат само на обозначените за това места.

По време на миналогодишната акция "Зима“ на територията на Кюстендилска област са установени 3713 нарушения, за които са издадени 507 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 1437 фиша и 1635 електронни фиша.


