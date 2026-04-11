Община Гоце Делчев и Неврокопска Света Митрополия, организират традиционното посрещане на "Живия огън“ тази вечер по повод големия християнски празник Възкресение Христово. Събитието ще се състои на площад "Гоце Делчев" след 23.00 часа. Това съобщиха от Общината.

За всички, които не могат да присъстват на събитието, то ще бъде предавано на живо във фейсбук страницата на община Гоце Делчев, след 23.45 часа.