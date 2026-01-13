ЗАРЕЖДАНЕ...
Живата традиция на Сурва в кюстендилските села
© ФОКУС
Днес Народно читалище "Христо Ботев 1948“ и кукерската група от село Пиперков чифлик канят жители и гости на запалване на сурвакарски огън и обредни игри. Събитието ще се проведе в училищния двор на селото. Огънят ще бъде запален с вярата, че ще прогони злите сили и ще отвори пътя за по-добра и плодородна година.
На 14 януари от 13.00 часа в село Драговищица ще се състои празникът "Сурва, весела година“, с участието на сурвакарската група към Народно читалище "Зора 1948“ – село Ябълково. Организатор е Народно читалище "Славчо Темкин 1911“. В ритуала централно място заема огънят – символ на пречистването и силата на общността. Според народното поверие колкото по-голяма е кладата, толкова по-далеч ще побегне злото.
Същия ден, от 18.00 часа, в центъра на село Соволяно ще бъде запален ритуален кукерски огън, организиран от Народно читалище "Светлина 1871“. Кукерските игри тук ще изпълнят своята древна мисия – да поставят началото на новата година с пожелания за здраве, плодородие и защита от природни стихии и зли сили. Облечени във впечатляващи маски и костюми, кукерите символично влизат в контакт със свръхестественото, за да възстановят баланса между човека, природата и света около него.
Още от категорията
/
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по пътя Шипково – Рибарица, както и през "Троянски" проход
10.01
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Важно за страницата на фестивала "Джамала"
18:57 / 12.01.2026
Над 5 хил. евро събраха на благотворителния коледен базар в Санда...
19:39 / 12.01.2026
Столетник черпи в Разлог
21:01 / 12.01.2026
Започва кампания за кастрация на кучета и котки в Сандански
16:36 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.