Древни обичаи, огън и магия ще съберат жители и гости в няколко населени места в Кюстендилско в дните около посрещането на Нова година по стар стил, предаде. Сурвакарски огньове и кукерски игри ще върнат към живот вековните традиции, които носят послания за пречистване, здраве и ново начало.Днес Народно читалище "Христо Ботев 1948“ и кукерската група от село Пиперков чифлик канят жители и гости на запалване на сурвакарски огън и обредни игри. Събитието ще се проведе в училищния двор на селото. Огънят ще бъде запален с вярата, че ще прогони злите сили и ще отвори пътя за по-добра и плодородна година.На 14 януари от 13.00 часа в село Драговищица ще се състои празникът "Сурва, весела година“, с участието на сурвакарската група към Народно читалище "Зора 1948“ – село Ябълково. Организатор е Народно читалище "Славчо Темкин 1911“. В ритуала централно място заема огънят – символ на пречистването и силата на общността. Според народното поверие колкото по-голяма е кладата, толкова по-далеч ще побегне злото.Същия ден, от 18.00 часа, в центъра на село Соволяно ще бъде запален ритуален кукерски огън, организиран от Народно читалище "Светлина 1871“. Кукерските игри тук ще изпълнят своята древна мисия – да поставят началото на новата година с пожелания за здраве, плодородие и защита от природни стихии и зли сили. Облечени във впечатляващи маски и костюми, кукерите символично влизат в контакт със свръхестественото, за да възстановят баланса между човека, природата и света около него.