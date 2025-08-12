Новини
Жители на села в Невестинска община се оплакват от безводие
Автор: Венцислав Илчев 18:11Коментари (0)13
© Фокус
Архив
От месеци жители на невестинското село Рашка Гращица имат проблеми с водоснабдяването, предаде "Фокус“, засягащо и други населени места в региона. По думите на кмета на селото Светослав Сухарски хората там имат само по четири часа в денонощието вода от чешмите.  

Според него водата идва до домакинствата по гравитачен път от три водохващания.   

"Заради старата водопроводна мрежа много вода с губи. За една година в Рашка  Гращица авариите са пет, четири пет пъти се сбираме група да чистим водохващанията. Още през 2023 година съм пратил докладна записка за подмяна на водопровода. Втора седмица чакам  отговор от водния оператор в Кюстендил и от общинския кмет за набелязаните мерки, чрез които да се реши проблемът“, каза още Светослав Сухарски.

Проблеми с водоснабдяването има и в съседните села Пелатиково, Смоличано, Страдалово както и Лиляч. За последното е обявен и воден режим. Там спирането на водата е от 22.00 часа до 7 часа.

ИЗПРАТИ НОВИНА
