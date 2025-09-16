Жители на села около Кюстендил срещу фотоволтаици

© Фокус Архив Жители на кюстендилското село Скриняно и околните населени места са събрали 235 подписа срещу намерението за изграждане на фотоволтаична централа в землището на Скриняно, предаде "Фокус“. Според тях проектът застрашава околната среда, поминъка и здравето на хората, както и облика на населеното място.



Жителите са изпратили искане до институциите в Република България, с което настояват да се предприемат незабавни действия за прекратяване на всички процедури, свързани с този проект, и да осигурят реално обществено участие при вземането на решения, пряко засягащи живота и бъдещето на местната общност.



Според хората с проекта ще се унищожат земеделски земи, ще се нанесат необратими екологични щети и има риск от опасни отпадъци. Освен това има заплаха за здравето на хората и животните, а местоположението е неприемливо. Подписалите се посочват, че е липсвало реално обществено обсъждане и има игнориране на обществения интерес.



Хората предупреждават, че ако исканията им бъдат пренебрегнати, са готови ва ефективни протестни действия.