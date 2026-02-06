Десетки жители на Сандански излязоха на протест тази сутрин, предаде. Гражданското недоволство беше срещу тежките пътни инциденти в страна и състоянието на пътната мрежа.Повод за протеста е смъртта на бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов , загинал при тежка катастрофа край Телиш, с участието на шофьор на камион от Сандански.Хората защитиха своя съгражданин, който в момента се намира в ареста. Те са категорични, че виновни за инцидентите в страната са държавата и Агенция "Пътна инфраструктура“.Задържаният шофьор от Сандански протестиращите описаха като прекрасен човек, който в момента е подложен на силен обществен натиск.