Жители на Сандански излязоха на протест в защита на шофьора, предизвикал тежка катастрофа край Телиш
Повод за протеста е смъртта на бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов , загинал при тежка катастрофа край Телиш, с участието на шофьор на камион от Сандански.
Хората защитиха своя съгражданин, който в момента се намира в ареста. Те са категорични, че виновни за инцидентите в страната са държавата и Агенция "Пътна инфраструктура“.
Задържаният шофьор от Сандански протестиращите описаха като прекрасен човек, който в момента е подложен на силен обществен натиск.
