© Фокус виж галерията Част от жителите на кочериновското село Стоб, известно с природната забележителност Стобски пирамиди, продължават да търсят решение на проблема с липсата на вода за питейно-битови нужди. Пред "Фокус“ д-р Венцислава Венчова, която живее край предпочитаното от много туристи място за посещение посочи, че отново се е обърнала към всички институции, в чиито ресор е задълбочаващият се проблем, но към момента решение за него не е даден.



Д-р Венчова алармира за подобни казуси вече 6 години, но не успява да получи отговори на поставените от нея въпроси. Тя припомни, че в края на миналата година жителите на град Кочериново, селата Стоб, Бараково, Пороминово и други, са били 15 дни без водоснабдяване, без да бъдат уведомени каква е причината. Тогава, според д-р Венчова, не е спазено и изискването за всяко домакинство да бъде подсигурена водоноска.



"Сега получих отговор от управителя на "Кюстендилска вода“, в което се посочва, че става въпрос за 10 домакинства, които имат проблеми с водоснабдяването. В никакъв случай не става въпрос само за 10 домакинства, но дори и да е така, те също са важни, те са граждани на Република България. Недопустимо е това, че се неглижират проблеми от особено значение за човешкия живот“, каза д-р Венцислава Венчова.



Тя допълни, че в момента се извършват изкопни дейности в селото, защото има авария. Преди това е посочено, че проблемът за хората от населеното място идва от близкия ВЕЦ, но веднага след това е започнало отстраняване на авария.



По данни на дружеството "Кюстендилска вода“ аварията е възникнала на вътрешно водопроводната мрежа в село Стоб, община Кочериново. Поради тази причина водоподаването на цялото село е спряно до отстраняване на аварията.



Д-р Венчова прикани всички представители на институции да посетят село Стоб и да се запознаят с проблема. Хората искат адекватни и компетентни отговори и действия, както и бързи решения.