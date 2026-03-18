ЗАРЕЖДАНЕ...
Жестокост към куче разтърси жителите на село Овчарци
© ФОКУС
Кадри от инцидента, разпространени в социалната мрежа Facebook, показват как мъж влачи по улица в селото куче, вързано на повод. Според описанието към видеото, животното е било пребито, чула се е и стрелба, а по-късно е било влачено по улицата в тежко състояние.
В публикацията се твърди още, че свидетел на случилото се е бил заплашен с убийство. Посочва се, че инцидентът е станал на улица "Иван Рилски“.
Авторът на поста информира, че са подадени сигнали на телефон 112 и до прокуратурата в Кюстендил.
По информация на очевидци, кучето е било живо, но в изключително тежко състояние. На място са пристигнали и полицейски служители.
/
Шест години затвор за 19-годишния Николай, блъснал и убил трима души пред разградско заведение
17.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.