Случай на жестокост към куче предизвика обществено възмущение сред жителите на село Овчарци, община Сапарева баня, предадеКадри от инцидента, разпространени в социалната мрежа Facebook, показват как мъж влачи по улица в селото куче, вързано на повод. Според описанието към видеото, животното е било пребито, чула се е и стрелба, а по-късно е било влачено по улицата в тежко състояние.В публикацията се твърди още, че свидетел на случилото се е бил заплашен с убийство. Посочва се, че инцидентът е станал на улица "Иван Рилски“.Авторът на поста информира, че са подадени сигнали на телефон 112 и до прокуратурата в Кюстендил.По информация на очевидци, кучето е било живо, но в изключително тежко състояние. На място са пристигнали и полицейски служители.