ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена пострада при катастрофа на пътя между Симитли и Разлог
©
С натъртвания в областта на таза е пострадала 47-годишна пътничка в лекия автомобил, причинил катастрофата.
На водачите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
Още по темата
/
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Още от категорията
/
В Разлог трима квалифицирани специалисти са част от екипа на Местната комисия за борба с противообществените прояви
08:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.