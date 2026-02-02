Вчера около 13:15 часа на път II-19 между градовете Симитли и Разлог, лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж от град София, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил, управляван от 19-годишен младеж от град София.С натъртвания в областта на таза е пострадала 47-годишна пътничка в лекия автомобил, причинил катастрофата.На водачите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.