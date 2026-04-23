В началото на февруари тази година 80-годишна жена от Дупница влиза в капана на измамници след като получава "безплатен подарък". Полицаи от местното Районно управление успяват да разкрият извършителите и да върнат парите на жената. В знак на благодарност тя им изпраща писмо.

Радка Мурджова отивала на среща с приятелка в центъра на Дупница, когато среща двама мъже. Те ѝ предлагат тенджери, прахосмукачка и куп домакински уреди като подарък.

"Казват, че ще ходят на Унгария и искат да се освободят от товара и аз да ги взема като подарък, реших да го приема“, разказва жената пред екипа на bTV.

В този момент тя попада в клопката на измамниците. Води ги в дома си, където те подреждат предметите, които са ѝ предложили като подарък и заявяват, че трябва да ги плати.

"Единият каза: За всичко това, ни дължите 500 евро. И аз казвам: Ама, нали беше подарък, защо пари? Когато ми поискаха пари - ми светна лампичката, че нещо нередно става“, разясни Мурджова.

След като казва, че няма пари у себе си, измамниците водят с автомобил жената до банката, за да изтегли. Не ѝ позволяват да общува с никого през цялото време.

"Изтеглих 200 евро, върнахме се в нас, като през това време, аз видях моята приятелка, която ме чака и исках да отворя прозореца да ѝ се обадя, те не ми разрешиха. На никого да не се обаждам, на никого да не викам. Даже, колата, ако исках да отворя вратата, те трябваше отзад нещо да натиснат“, спомня си възрастната жена.

Мъжете връщат жената у дома, взимат с изтеглените 200 евро, още 30, които имала в портмонето, взимат си и част от уредите и изчезват. Тя подава сигнал в полицията, но не вярва, че ще ѝ обърнат внимание, защото сумата не е голяма.

"Минаха се около 15 дни и ми позвъниха две момчета, които по-късно разбрах, че се казват Бисер и Виктор и ме зарадваха. Като ми се обадиха, казаха: “Слез за малко долу, дошъл е Дядо Коледа“, споделя Радка

Вместо белобрадия старец, пред дома ѝ са полицейските инспектори Бисер Георгиев и Виктор Йорданов от полицията в Дупница. Те връщат на Радка не просто сумата пари, а и надеждата - в доброто и в хората.

"Успяхме да се доберем до детайли, които ни насочиха към извършителите и да ги установим“, съобщи инсп. Бисер Георгиев, РУ-Дупница.

"Те не действат само в един район. Те действат на територията на цялата страна, включително и извън България“, обясни инсп. Виктор Йорданов, РУ-Дупница.

След разкриването на случая Мурджова изпраща писмо с благодарности и топли думи до полицията в Дупница.

"Благодарността на хората е признание за нашата работа, това ни мотивира и ни кара да бъдем още по-отговорни и да работим с всеотдайност“, сподели инсп. Бисер Георгиев.

Повечето хора, казват, че веднъж опарили се, не забравят грешките и те им стоят "като обеца на ухото“, в случая на Радка Мурджова е малко по-различно

В първият момент, ми дойде да си купя златна гривна. И си купих. Златната гривна си я купих точно с тези пари и тя ще ми остане за спомен“, допълва дупничанката.

Полицаите съветват да бъдем внимателни и бдителни към подобни ситуации, в които някой не предлага нещо "безплатно“, защото в повечето случаи, то може да ни струва много. Напомнят и при всяко съмнително обаждане, в което ни искат пари, да се обадим на телефон 112 и да искаме съдействие от полицията.