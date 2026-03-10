Жена и дете пострадаха при катастрофа в Гоце Делчев, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.От полицията уточниха, че около 08:00 часа вчера на улица "Индустриална“ в град Гоце Делчев е станало ПТП, при което лек автомобил с неправоспособна 20-годишна водачка от град Гоце Делчев е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил, управляван от 41-годишен мъж от село Ново Лески.В резултат на инцидента, с охлузна рана на ръката е пострадала водачката на лекия автомобил, а с охлузна рана на челото – 7-годишно момче, пътуващо в товарния автомобил. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.