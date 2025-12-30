Водачка на лек автомобил е блъснала мъж на пешеходна пътека пред сградата на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, предаде. На мястото на инцидента е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който е установил, че пострадалият е със счупено коляно.По информация на медиците мъжът е без опасност за живота. Пътнотранспортното произшествие все още се обслужва от полицейски екипи. По случая е образувано досъдебно производство. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.