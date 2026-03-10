Районната избирателна комисия в Кюстендил вече се помещава в сградата на областната администрация. Това съобщи пред журналисти областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов, предаде. Причината е, че сградата на читалище “Братство 1869" е в ремонт."Създадени са всички необходими условия за нормалното функциониране на работата на РИК. Ежеседмично Областна администрация изпраща отчет за свършената работа до Министерски съвет. Избирателните списъци са получени в срок и имаме уверение от кметовете, че ще бъдат поставени на съответните места", каза Иванчов.Той съобщи, че след оповестяването на заповедите на кметовете на общини относно изборните секции, в Областна администрация е получена жалба срещу заповед на кмета на Кюстендил за местонахождението на изборни секции.Жалбата е била във връзка с това, че в кв. “Изток" няма обособени секции за гласуване. С решение на комисия при Областния управител жалбата е отхвърлена като неоснователна, а във вчерашния ден решението е потвърдено и от Административния съд в Кюстендил.“Проведени са срещи с ръководството на ОД на МВР - Кюстендил и с РИК. Предстоят още работни срещи с институциите, ангажирани към изборния процес, както и с кметове на общини и кметове на малки населени места", каза още областният управител.