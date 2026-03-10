ЗАРЕЖДАНЕ...
Жалба заради липсата на избирателни секции в ромския квартал на Кюстендил
"Създадени са всички необходими условия за нормалното функциониране на работата на РИК. Ежеседмично Областна администрация изпраща отчет за свършената работа до Министерски съвет. Избирателните списъци са получени в срок и имаме уверение от кметовете, че ще бъдат поставени на съответните места", каза Иванчов.
Той съобщи, че след оповестяването на заповедите на кметовете на общини относно изборните секции, в Областна администрация е получена жалба срещу заповед на кмета на Кюстендил за местонахождението на изборни секции.
Жалбата е била във връзка с това, че в кв. “Изток" няма обособени секции за гласуване. С решение на комисия при Областния управител жалбата е отхвърлена като неоснователна, а във вчерашния ден решението е потвърдено и от Административния съд в Кюстендил.
“Проведени са срещи с ръководството на ОД на МВР - Кюстендил и с РИК. Предстоят още работни срещи с институциите, ангажирани към изборния процес, както и с кметове на общини и кметове на малки населени места", каза още областният управител.
