"Празник на зелника и сладките изкушения“ в село Жабокрът започва. Това е

18-ото издание на Кулинарно-фолклорния фестивал . Организаторите от читалище "Съгласие“ съобщиха, че за първи път в своята история, поради огромния интерес, събитието ще се проведе в два поредни дни, превръщайки община Кюстендил в притегателен център за почитателите на традициите, пише ФОКУС.

Празничната програма започна точно в 11:00 часа с много настроение, осигурено от водещия Даниел Пеев – Дънди. В първия ден на фестивала специален гост е народният певец Георги Илиевски, чиито изпълнения съпътстват дегустациите на прочутия кюстендилски зелник. Още от сутринта мегданът на селото се оглася от музика, а местните майстори показват на живо изкуството на ръчното точене на кори.

Основен акцент на събитието е фактът, че от 2024 г. кюстендилският зелник е част от Националната представителна листа "Живи човешки съкровища - България“ на ЮНЕСКО. Това отличие подчертава значението на фестивала не само като местен празник, но и като събитие от национално значение за опазване на нематериалното културно наследство. Тук традицията не е само спомен, а жив процес, който се предава от поколение на поколение с много търпение и умение.

Програмата продължава и в утрешния ден, 26 април (неделя), когато водещ ще бъде Драгомир Драганов. Към празника ще се присъединят народната певица Ива Давидова и виртуозният акордеонист Исус Ангелов. Неделният ден е и времето за голямото кулинарно състезание, в което всеки желаещ може да представи своите зелници, баници и сладкиши пред журито до 12:45 ч.

Празникът се организира от Читалище "Съгласие“ със съдействието на Община Кюстендил и подкрепата на Виолет Вьорлер. Местните туристически обекти, сред които също активно канят своите гости да посетят фестивала, за да изживеят магията на автентичния кюстендилски бит и гостоприемство.

Ако искате да опитате истинска храна, приготвена от хора, които пазят духа на региона, заповядайте днес и утре в село Жабокрът. Очакват ви много музика, танци и кулинарни изкушения, които ще оставят незабравим спомен от Кюстендилския край.