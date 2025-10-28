ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земна маса се свлече край Рилския манастир
Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Рила и тежка техника от Община Рила са отстранили натрупана земна маса върху пътното платно в участъка от пътя Рилски манастир – Кирилова поляна. За настъпилия геодинамичен процес е установена връзка с "Геозащита“ ЕООД – Перник, за предприемане на мерки и дейности за ограничаване на риска от възникване на бедствие.
Екипите са се притекли на помощ за отводняване на парно помещение на детска градина в Кюстендил и приземен етаж на къща в Дупница. Отстранявана е и паднало на пътното платно дърво на пътя Кюстендил-Дупница.
От жилище в Кюстендил е събиран живак от счупен термометър.
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
