ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение в Дупница
©
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, трусът е регистриран на 10 февруари 2026 г., в 20:00 ч.
Епицентърът е на 10 км от град Бобов дол, на 30 км от град Кюстендил и на 50 км от град София.
Още по темата
/
Земетресение до Разлог!
06.10
Още от категорията
/
Диана Русинова за Кресненското дефиле: Ежедневни срутвания на скална маса, а мостовете и тунелите са в апокалиптично състояние
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.