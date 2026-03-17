Земетресение с магнитуд 3.2 по Рихтер е регистрирано в района на Разлог, показва справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.Жители на Разлог и околият съобщават в социалните мрежи, че са усетили силно труса.Няма данни за пострадали, както и за нанесени щети.