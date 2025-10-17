Земеделци от Кюстендил обсъдиха сдружаване

© Фокус Архив Над 40 земеделски производители от Кюстендилския регион се събраха, за да обсъдят важна стъпка към по-добро бъдеще за сектора – създаването на своя представителна организация, предаде репортер на "Фокус“. Срещата се проведе с цел да се търсят реални решения за обединение, намаляване на производствените разходи и повишаване на конкурентоспособността на местните фермери.



"Целта е ясна – по-силен, чут и защитен глас на земеделците в региона. За това трябва общност и структура“, коментира пред медиите Милен Георгиев, общински съветник в и земеделски производител.



В хода на срещата участниците споделиха опит, обмениха идеи и предложиха конкретни стъпки за създаване на сдружение с нестопанска цел. Дискутирани бяха възможни управленски модели и бъдещи инициативи. Единодушно бе изразено мнението, че липсата на представителство в национални земеделски структури е сериозен дефицит, който трябва да бъде преодолян.



На срещата присъства и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Той подкрепи идеята за сдружаване и съобщи, че скоро предстои да бъдат инсталирани машини за борба с градушките. "Нужен е ясен, организиран глас на хората от бранша. Единството е ключът“, заяви кметът, като насърчи производителите да действат активно.



"Срещата беше проучвателна, но важна. Направихме първата крачка. След две седмици отново ще се съберем с конкретни предложения и очаквания за решения“, обобщи Милен Георгиев.



На следващата среща, освен кмета на общината, ще бъде поканен и областният управител инж. Методи Чимев. Очаква се тя да бъде решаваща за бъдещото обединение на местните производители и създаването на силна, легитимна организация, която да ги представлява на национално ниво.