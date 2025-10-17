Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Земеделци от Кюстендил обсъдиха сдружаване
Автор: Венцислав Илчев 19:41Коментари (0)51
© Фокус
Архив
Над 40 земеделски производители от Кюстендилския регион се събраха, за да обсъдят важна стъпка към по-добро бъдеще за сектора – създаването на своя представителна организация, предаде репортер на "Фокус“. Срещата се проведе с цел да се търсят реални решения за обединение, намаляване на производствените разходи и повишаване на конкурентоспособността на местните фермери.

"Целта е ясна – по-силен, чут и защитен глас на земеделците в региона. За това трябва общност и структура“, коментира пред медиите Милен Георгиев,  общински съветник в и земеделски производител.

В хода на срещата участниците споделиха опит, обмениха идеи и предложиха конкретни стъпки за създаване на сдружение с нестопанска цел. Дискутирани бяха възможни управленски модели и бъдещи инициативи. Единодушно бе изразено мнението, че липсата на представителство в национални земеделски структури е сериозен дефицит, който трябва да бъде преодолян.

На срещата присъства и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Той подкрепи идеята за сдружаване и съобщи, че скоро предстои да бъдат инсталирани машини за борба с градушките. "Нужен е ясен, организиран глас на хората от бранша. Единството е ключът“, заяви кметът, като насърчи производителите да действат активно.

"Срещата беше проучвателна, но важна. Направихме първата крачка. След две седмици отново ще се съберем с конкретни предложения и очаквания за решения“, обобщи Милен Георгиев.

На следващата среща, освен кмета на общината, ще бъде поканен и областният управител инж. Методи Чимев. Очаква се тя да бъде решаваща за бъдещото обединение на местните производители и създаването на силна, легитимна организация, която да ги представлява на национално ниво.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Отношенията София-Скопие
Арести заради "черно тото"
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: