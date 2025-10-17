ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Земеделци от Кюстендил обсъдиха сдружаване
"Целта е ясна – по-силен, чут и защитен глас на земеделците в региона. За това трябва общност и структура“, коментира пред медиите Милен Георгиев, общински съветник в и земеделски производител.
В хода на срещата участниците споделиха опит, обмениха идеи и предложиха конкретни стъпки за създаване на сдружение с нестопанска цел. Дискутирани бяха възможни управленски модели и бъдещи инициативи. Единодушно бе изразено мнението, че липсата на представителство в национални земеделски структури е сериозен дефицит, който трябва да бъде преодолян.
На срещата присъства и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Той подкрепи идеята за сдружаване и съобщи, че скоро предстои да бъдат инсталирани машини за борба с градушките. "Нужен е ясен, организиран глас на хората от бранша. Единството е ключът“, заяви кметът, като насърчи производителите да действат активно.
"Срещата беше проучвателна, но важна. Направихме първата крачка. След две седмици отново ще се съберем с конкретни предложения и очаквания за решения“, обобщи Милен Георгиев.
На следващата среща, освен кмета на общината, ще бъде поканен и областният управител инж. Методи Чимев. Очаква се тя да бъде решаваща за бъдещото обединение на местните производители и създаването на силна, легитимна организация, която да ги представлява на национално ниво.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: