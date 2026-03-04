Кюстендил ще бъде домакин на работна среща, посветена на процедурата "Квалификация и преквалификация за подпомагане на зеления преход“, предаде. Събитието ще се проведе на 6 март от 10.00 часа. По време на срещата ще бъде обсъден проект на Методология и критерии по процедурата в рамките на Приоритет 4 "Справедлив преход“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027.Покани за участие са отправени към представители на микро-, малки и средни предприятия от област Кюстендил, Агенция по заетостта, обучителни институции, национално представителни организации на работниците и служителите и други заинтересовани страни.Срещата се организира в рамките на проект "Техническа помощ за подпомагане на дейността и ефективното изпълнение на функциите на подкомитета за справедлив преход в област Кюстендил“ по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ“ на Програмата. Бенефициент е Областна администрация – Кюстендил, в качеството ѝ и на съвместен секретариат на подкомитета за справедлив преход в областта към Комитета за наблюдение на програмата.