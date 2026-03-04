ЗАРЕЖДАНЕ...
Зеленият преход във фокуса на работна среща в Кюстендил
© ФОКУС
Покани за участие са отправени към представители на микро-, малки и средни предприятия от област Кюстендил, Агенция по заетостта, обучителни институции, национално представителни организации на работниците и служителите и други заинтересовани страни.
Срещата се организира в рамките на проект "Техническа помощ за подпомагане на дейността и ефективното изпълнение на функциите на подкомитета за справедлив преход в област Кюстендил“ по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ“ на Програмата. Бенефициент е Областна администрация – Кюстендил, в качеството ѝ и на съвместен секретариат на подкомитета за справедлив преход в областта към Комитета за наблюдение на програмата.
Още по темата
/
50% повече са подадените заявления при втория прием на документи за безплатна подмяна на старите печки в Благоевград
11.02
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
27.11
МИР разпределя 61 млн. лева между малки и средни предприятия за разработване на зелени решения
16.10
ЕС внася зелени енергийни продукти на стойност 14,6 милиарда евро. Наблюдава се ръст на вятърните турбини
09.10
Още от категорията
/
С традиционно спускане на голям национален флаг по ски писта Томба отбелязаха националния празник на България в Банско
14:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.