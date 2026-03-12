Регионална конференция "Трансформация на трудовия пазар в условията на нисковъглероден преход в енергетиката“ ще се състои утре в Кюстендил, предаде. Началото на срещата е от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Кюстендил. Събитието се организира от Министерство на труда и социалната политика, Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерация на труда "Подкрепа“.В рамките на форума ще бъдат представени данни от картографиране на уменията на косвено засегнатите лица в най-силно засегнатите от климатичния преход области. Проучването на уменията е ключов инструмент за разбиране на социалната структура, нагласите, адаптивността и уязвимостите на работната сила в контекста на прехода към зелена енергия.Нивото на умения показва, че преходът към зелена и устойчива енергия трябва да бъде социално отговорен, адаптиран към местните реалности и фокусиран върху хората. Резултатите предоставят необходимата база данни, върху която могат да се изградят реалистични, справедливи и регионално адаптирани политики.Конференцията ще даде възможност за дискусия с експерти, анализ на ключовите изводи и обсъждане на потенциалните действия за подпомагане на работната сила в процеса на преход към устойчива енергетика.