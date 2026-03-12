ЗАРЕЖДАНЕ...
Зеленият преход и пазарът на труда обсъждат в Кюстендил
© ФОКУС
В рамките на форума ще бъдат представени данни от картографиране на уменията на косвено засегнатите лица в най-силно засегнатите от климатичния преход области. Проучването на уменията е ключов инструмент за разбиране на социалната структура, нагласите, адаптивността и уязвимостите на работната сила в контекста на прехода към зелена енергия.
Нивото на умения показва, че преходът към зелена и устойчива енергия трябва да бъде социално отговорен, адаптиран към местните реалности и фокусиран върху хората. Резултатите предоставят необходимата база данни, върху която могат да се изградят реалистични, справедливи и регионално адаптирани политики.
Конференцията ще даде възможност за дискусия с експерти, анализ на ключовите изводи и обсъждане на потенциалните действия за подпомагане на работната сила в процеса на преход към устойчива енергетика.
