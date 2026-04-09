Зелена инициатива по повод Седмицата на гората в Добринище. Служители на Кметството, екипът на общинско предприятие "Благоустрояване“ – град Банско и представители на ДГС – Добринище засадиха нови дръвчета. Това съобщават от община Банско за ФОКУС.
В градинката при паметника на Иван Козарев бяха засадени нови иглолистни дървета, предоставени от Горско стопанство – Добринище.
Тази инициатива е чудесен пример, че дори когато се налага премахването на стари или опасни дървета, на тяхно място се дава нов живот чрез засаждането на млади дръвчета.
С общи действия, отговорност, грижа и мисъл се създава една по-зелена, по-красива и чиста Община.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.