Зелена инициатива по повод Седмицата на гората в Добринище. Служители на Кметството, екипът на общинско предприятие "Благоустрояване“ – град Банско и представители на ДГС – Добринище засадиха нови дръвчета. Това съобщават от община Банско за ФОКУС.

В градинката при паметника на Иван Козарев бяха засадени нови иглолистни дървета, предоставени от Горско стопанство – Добринище.

Тази инициатива е чудесен пример, че дори когато се налага премахването на стари или опасни дървета, на тяхно място се дава нов живот чрез засаждането на млади дръвчета.

С общи действия, отговорност, грижа и мисъл се създава една по-зелена, по-красива и чиста Община.