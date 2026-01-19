Седмичната заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания в област Кюстендил е 107,09 на 10 000 души, предаде. Показателите са под епидемичните стойности и се отнасят за периода от 12 до 18 януари. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция – Кюстендил, като уточниха, че през последните три седмици не се отчита съществено повишаване на заболеваемостта.От РЗИ са докладвали актуалната епидемична обстановка на областния управител инж. Методи Чимев, който е председател на Оперативния щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания.Здравните власти подчертаха, че към момента няма съществен ръст на болните и не е необходимо обявяването на грипна епидемия или въвеждането на противоепидемични мерки. Ситуацията се следи ежедневно и при доближаване на заболеваемостта до граничната стойност от 190,31 на 10 000 души Оперативният щаб ще реагира незабавно.От Регионалното управление на образованието – Кюстендил също са информирали областния управител за броя на отсъстващите ученици, както и на педагогическия и непедагогическия персонал. По данни към момента не се налага преминаване към неприсъствена форма на обучение. Отсъстващите ученици са 13,28% от общия им брой, а отсъстващият педагогически и непедагогически персонал във всички училища на територията на област Кюстендил е 3,51%.