Завършили са допълнителните проверки на измръзналите площи с череши в Кюстендилско
Автор: Венцислав Илчев 15:28Коментари (0)89
© Blagoevgrad24.bg
Завършили са допълнителните проверки на земеделските производители, чиито площи с череши и вишни са измръзнали през пролетта. Това каза пред журналисти в Кюстендил заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов, предаде репортер на Blagoevgrad24.bg. По думите на зам.-министърът поетапно се изпращат към Държавен фонд "Земеделие“ резултатите от тези проверки. Предстои на Управителния съвет на фонда да се вземе решение, чрез което да се осигури допълнителният бюджет за подпомагане, а след това поетапно да започнат и плащанията.

Зам.-министър Капитанов посочи, че продължава прибирането на реколтата от ябълки и грозде. В някои райони продукцията също е компрометирана от пролетните мразове, но на други места има добра реколта. Добро е качеството и на прибраното грозде.  

По отношение на премахването на митата за Молдова при внос на някои плодове зам.-министърът заяви, че изцяло се застава зад интересите на местните земеделски производители. "Всяко едно такова решение води до някакъв ефекти. Ще се изчислява това тепърва, но ние заставаме зад нашите земеделски производители“, каза зам.-министър Капитанов.

През месец октомври ще стартира и приемът на заявления за подпомагане на производителите със засегнати от неблагоприятните климатични условия други култури.

Зам.-министърът на земеделието и храните беше гост на Празника на плодородието в Кюстендил.

