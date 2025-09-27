ЗАРЕЖДАНЕ...
|Завършили са допълнителните проверки на измръзналите площи с череши в Кюстендилско
Зам.-министър Капитанов посочи, че продължава прибирането на реколтата от ябълки и грозде. В някои райони продукцията също е компрометирана от пролетните мразове, но на други места има добра реколта. Добро е качеството и на прибраното грозде.
По отношение на премахването на митата за Молдова при внос на някои плодове зам.-министърът заяви, че изцяло се застава зад интересите на местните земеделски производители. "Всяко едно такова решение води до някакъв ефекти. Ще се изчислява това тепърва, но ние заставаме зад нашите земеделски производители“, каза зам.-министър Капитанов.
През месец октомври ще стартира и приемът на заявления за подпомагане на производителите със засегнати от неблагоприятните климатични условия други култури.
Зам.-министърът на земеделието и храните беше гост на Празника на плодородието в Кюстендил.
