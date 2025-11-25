Сподели close
В Кюстендил се  проведе заключителна пресконференция по проект "Подобряване на социалната инфраструктура за по-добро бъдеще“, предаде репортер на "Фокус“.  Проектът е финансиран от Фонд "Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на социалната инфраструктура за по-добро бъдеще, да се подобрят условията на живот на потребителите на социалната услуга, както и на екипа на Център за настаняване от семеен тип в Кюстендил, чрез обновяване и създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, като се осигурят модерни и достъпни условия за живот, работа и социализация.

В рамките на проекта са осъществени строително ремонтни дейности за текущ ремонт на покрива на сградата на Център за настаняване от семеен тип, стойността на заложените дейности е  76 350 лева. От тях 68 715 лева са от Фонд "Социална закрила“, 7 635 лева са собствени финансови средства.

"Покривът имаше проблеми, имаше появили се течове през годините. Успяхме да ремонтираме покрива и да направим ремонт на част от помещенията. Тази инициатива е част от общинската политика да се грижи за социалните услуги“, каза кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.