Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Поради свличане на скални маси, пътят за село Кремен, в участъка от разклона на главен път II-19 до селото е временно затворен за движение.

В момента се извършват дейности по почистване и обезопасяване на участъка.

"Ще бъде предоставена своевременна информация при възстановяване на движението по пътя", съобщиха от Община Банско.