Затвориха временно част от улица под "Хисарлъка"
Рисковият участък обхваща района от къща №2 до сградата на ловно-рибарско сдружение "Елен“. Улицата е еднопосочна, като проблемната зона е обозначена със сигнална лента и е обезопасена с метални пана.
От Община Кюстендил призоваха гражданите да използват алтернативни маршрути и да спазват поставената сигнализация с оглед тяхната безопасност.
