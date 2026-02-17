Временно е затворен участък от улица "Мусала“ в подножието на лесопарк "Хисарлъка“ в Кюстендил, предаде. Мярката е предприета заради реална опасност от падащи камъни.Рисковият участък обхваща района от къща №2 до сградата на ловно-рибарско сдружение "Елен“. Улицата е еднопосочна, като проблемната зона е обозначена със сигнална лента и е обезопасена с метални пана.От Община Кюстендил призоваха гражданите да използват алтернативни маршрути и да спазват поставената сигнализация с оглед тяхната безопасност.