Затвор заради измама на 217 души в Дупница
Дейността е осъществявана без съответното разрешение от Българската народна банка, съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за банките и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции. Подсъдимата е извършвала по занятие банкови сделки – публично привличане на влогове, като е приемала суми в български лева и чуждестранна валута (евро и щатски долари) от повече от 30 физически лица, а именно 217 лица, срещу задължение за връщане при различно договорена лихва, варираща между 4 и 18 процента месечно.
С тази дейност са причинени значителни вреди на над 200 лица в общ размер на 3 674 453,14 лева, от които 2 259 008,31 лева, 714 006,09 евро с левова равностойност 1 396 474,53 лева и 10 939,88 щатски долара с левова равностойност 18 970,30 лева. Получени са и значителни неправомерни доходи в общ размер на 4 578 011,33 лева. Деянието представлява престъпление по чл. 252, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.
Окръжен съд – Кюстендил наложи на И. Б. наказание "лишаване от свобода“ за срок от четири години и "глоба“ в размер на 4 000 лева, като определи първоначален "общ“ режим за изтърпяване на наказанието. На основание чл. 59, ал. 1 от НК се приспада времето, през което подсъдимата е била задържана под стража.
Съдът призна подсъдимата И. Б. за невиновна по другите две обвинения – за т.нар. "изпиране на пари“ и за "избягване установяването или плащането на данъчни задължения“.
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок.
/
