Окръжен съд – Кюстендил излезе с присъда по делото, известно като "Дупнишка популярна каса“, съобщиха от. Съдът призна подсъдимата И. Б. за виновна за това, че в периода от 29 август 2002 г. до 18 май 2016 г. в град Дупница, област Кюстендил, като съизвършител и в съучастие с Г. Б. (спрямо когото наказателното производство е прекратено поради смъртта му), е извършвала дейност от името на кредитно-спестовна кооперация "Дупнишка популярна каса“.Дейността е осъществявана без съответното разрешение от Българската народна банка, съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за банките и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции. Подсъдимата е извършвала по занятие банкови сделки – публично привличане на влогове, като е приемала суми в български лева и чуждестранна валута (евро и щатски долари) от повече от 30 физически лица, а именно 217 лица, срещу задължение за връщане при различно договорена лихва, варираща между 4 и 18 процента месечно.С тази дейност са причинени значителни вреди на над 200 лица в общ размер на 3 674 453,14 лева, от които 2 259 008,31 лева, 714 006,09 евро с левова равностойност 1 396 474,53 лева и 10 939,88 щатски долара с левова равностойност 18 970,30 лева. Получени са и значителни неправомерни доходи в общ размер на 4 578 011,33 лева. Деянието представлява престъпление по чл. 252, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.Окръжен съд – Кюстендил наложи на И. Б. наказание "лишаване от свобода“ за срок от четири години и "глоба“ в размер на 4 000 лева, като определи първоначален "общ“ режим за изтърпяване на наказанието. На основание чл. 59, ал. 1 от НК се приспада времето, през което подсъдимата е била задържана под стража.Съдът призна подсъдимата И. Б. за невиновна по другите две обвинения – за т.нар. "изпиране на пари“ и за "избягване установяването или плащането на данъчни задължения“.Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок.