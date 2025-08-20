ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затвор за дрогиран шофьор на камион от Кюстендил
Обвиняемият, с постоянен адрес в град Кюстендил, осъждан, се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 25 март тази година, на главен път Е-79, е управлявал товарен автомобил след употреба на наркотични вещества, а именно "амфетамин“, установено по надлежния ред с Протокол за извършена токсикохимична експертиза.
Престъплението е по чл. 343б, ал. 3 от НК. На обвиняемия е наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно "Лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, което да изтърпи при първоначален "общ режим“. Той ще плати направените по наказателното производство разноски за експертизи, в общ размер от 803.50 лв.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдът указва на обвиняемия Л. А., че на основание чл. 182, ал. 2 от ДОПК, има възможност в 7 - дневен срок, считано от днес, да плати доброволно дължимите разноски, присъдени в полза на ОДМВР – Кюстендил, в общ размер на 803.50 лв. В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и/или не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, за което обвиняемият дължи допълнителни разноски за водене на изпълнителното производство.
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
