Затвор за дрогиран шофьор на камион от Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 13:28
© Фокус
Архив
Районен съд Дупница одобри споразумение и определи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, което да се изтърпи при първоначален "общ“ режим по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в управление на лек автомобил след употреба на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. На подсъдимия е наложено и наказание "Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 години.

Обвиняемият, с постоянен адрес в град Кюстендил, осъждан, се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 25 март тази година, на главен път Е-79, е управлявал товарен автомобил след употреба на наркотични вещества, а именно "амфетамин“, установено по надлежния ред с Протокол за извършена токсикохимична експертиза.

Престъплението е по чл. 343б, ал. 3 от НК. На обвиняемия е наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно "Лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, което да изтърпи при първоначален "общ режим“. Той ще плати направените по наказателното производство разноски за експертизи, в общ размер от 803.50 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът указва на обвиняемия Л. А., че на основание чл. 182, ал. 2 от ДОПК, има възможност в 7 - дневен срок, считано от днес, да плати доброволно дължимите разноски, присъдени в полза на ОДМВР – Кюстендил, в общ размер на 803.50 лв. В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и/или не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, за което обвиняемият дължи допълнителни разноски за водене на изпълнителното производство.






