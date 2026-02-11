Сподели close
До 17 ч.  движението при  км 397 по път I-1 Симитли – Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от сигналисти.