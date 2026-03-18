Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Райчо Омерски, проведе работна среща с ръководния състав на дирекцията, посветена на организацията по опазване на обществения ред и противодействието на престъпления, свързани с изборните права на гражданите, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

Той разпореди на началниците на районните управления да създадат оперативни щабове, които да проверяват всички сигнали за нарушения на изборното законодателство при гарантирана обективност и безпристрастност.

Ще бъде засилено полицейското присъствие и превантивната дейност в районите с потенциален риск от контролиран вот.

Оперативната координация ще се осъществява чрез постоянен обмен на информация и съвместни действия между прокуратурата, структурите на МВР, държавната и изборната администрация. Полицейските служители ще действат при стриктно спазване на принципите на законност, безпристрастност и равнопоставеност.

Гражданите могат да подават сигнали за изборни нарушения или престъпления както на телефон 112, така и в районните управления в Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Рила.

ОДМВР ще ангажира целия си ресурс за гарантиране на политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и законосъобразното протичане на изборния процес в област Кюстендил.