Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Райчо Омерски, проведе работна среща с ръководния състав на дирекцията, посветена на организацията по опазване на обществения ред и противодействието на престъпления, свързани с изборните права на гражданите, съобщиха от пресцентъра наТой разпореди на началниците на районните управления да създадат оперативни щабове, които да проверяват всички сигнали за нарушения на изборното законодателство при гарантирана обективност и безпристрастност.Ще бъде засилено полицейското присъствие и превантивната дейност в районите с потенциален риск от контролиран вот.Оперативната координация ще се осъществява чрез постоянен обмен на информация и съвместни действия между прокуратурата, структурите на МВР, държавната и изборната администрация. Полицейските служители ще действат при стриктно спазване на принципите на законност, безпристрастност и равнопоставеност.Гражданите могат да подават сигнали за изборни нарушения или престъпления както на телефон 112, така и в районните управления в Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Рила.ОДМВР ще ангажира целия си ресурс за гарантиране на политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и законосъобразното протичане на изборния процес в област Кюстендил.