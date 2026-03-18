Засилват мерките за реда и честността на вота в Кюстендилско
Той разпореди на началниците на районните управления да създадат оперативни щабове, които да проверяват всички сигнали за нарушения на изборното законодателство при гарантирана обективност и безпристрастност.
Ще бъде засилено полицейското присъствие и превантивната дейност в районите с потенциален риск от контролиран вот.
Оперативната координация ще се осъществява чрез постоянен обмен на информация и съвместни действия между прокуратурата, структурите на МВР, държавната и изборната администрация. Полицейските служители ще действат при стриктно спазване на принципите на законност, безпристрастност и равнопоставеност.
Гражданите могат да подават сигнали за изборни нарушения или престъпления както на телефон 112, така и в районните управления в Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Рила.
ОДМВР ще ангажира целия си ресурс за гарантиране на политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и законосъобразното протичане на изборния процес в област Кюстендил.
