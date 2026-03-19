Засилват контрола върху транспорта на животни в Кюстендил
“Целта на свиканото заседание е да се гарантира координирана и навременна реакция на различните институции при евентуални огнища на болести и да се избегнат сериозни щети за животновъдството", обясни областният управител на Кюстендил.
По време на заседанието беше подчертано, че е необходимо да се сведат до минимум нелегалната търговия и свободното придвижване на животни, с цел ограничаване на риска от разпространение на заболявания.
Директорът на ОДБХ - Кюстендил информира, че както на територията на областта, така и в страната, към момента няма опасност от разпространение на заболяването шап. Експерт от ОДБХ представи актуална информация за епизоотичната обстановка в съседните държави, включително данни за огнища на шарка, африканска чума по свинете, бяс и шап. От ОДБХ обясни, че към момента шарката по овцете и козите остава най-разпространеното заболяване, но за територията на област Кюстендил няма повод за притеснение. “Във връзка с превенцията за област Кюстендил са предприети конкретни мерки, сред които засилен контрол върху транспорта на животни", уточниха от институцията.
Като важна тема бе обсъден и проблемът с безстопанствените животни и рисковете, които те създават за безопасността по републиканската и общинската пътна мрежа. "Миналата седмица на среща с БАБХ и кметове от региона обсъдихме необходимостта от законови промени. От Областна управа се ангажирахме да прецизираме и изготвим предложенията“, заяви областният управител Кристиян Иванчов.
Той увери, че Областна администрация ще продължи да следи внимателно епизоотичната обстановка и да координира действията на институциите относно сигурността на населението и здравето на животните.
