Засилено полицейско присъствие в Кюстендилско заради празничните дни
Очаква се интензивен трафик в периода от 28 февруари до 3 март. Полицейските екипи ще следят стриктно за спазването на правилата за движение, ограничението на скоростта, както и за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. Засилен ще бъде и контролът по отношение на правоспособността на водачите, използването на обезопасителни системи и недопускането на агресивно поведение на пътя.
Проверките ще се извършват както чрез пряко полицейско присъствие, така и с използване на автоматизирани технически средства за контрол.
От "Пътна полиция“ отправят апел към гражданите да пътуват с технически изправни автомобили, да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана след употреба на алкохол или упойващи вещества.
