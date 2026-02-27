От днес на територията на Кюстендилска област стартира специализирана полицейска операция за осигуряване на обществения ред и безопасността на движението, съобщиха от пресцентъра на. Засилено полицейско присъствие ще има както по основните пътни артерии в региона, така и в районите, където ще се провеждат тържествени прояви по повод Националния празник на България – 3 март.Очаква се интензивен трафик в периода от 28 февруари до 3 март. Полицейските екипи ще следят стриктно за спазването на правилата за движение, ограничението на скоростта, както и за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. Засилен ще бъде и контролът по отношение на правоспособността на водачите, използването на обезопасителни системи и недопускането на агресивно поведение на пътя.Проверките ще се извършват както чрез пряко полицейско присъствие, така и с използване на автоматизирани технически средства за контрол.От "Пътна полиция“ отправят апел към гражданите да пътуват с технически изправни автомобили, да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана след употреба на алкохол или упойващи вещества.