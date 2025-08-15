ЗАРЕЖДАНЕ...
|Засилени мерки за сигурност край Рилския манастир
От Областна дирекция на МВР – Кюстендил информираха, че за да бъде гарантирана сигурността на миряните и гостите, в района на манастира ще има засилено полицейско присъствие. В охранителната операция ще бъдат включени и служители на жандармерията.
"Призоваваме гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на полицаите. Призоваваме гражданите да не палят огньове, за да не се причиняват пожари. Да не оставят в паркираните си автомобили документи и ценности, да бъдат с повишено внимание, за да не станат жертва на джебчии“, посочват от полицията в Кюстендил.
При възникване на проблем гражданите могат да се обаждат на тел. 112 или да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир.
