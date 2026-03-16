Контролът в строителния сектор остава сред основните акценти в дейността на "Инспекция по труда“ – Кюстендил, предаде. Причината е, че браншът е сред най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.През 2025 година инспекторите от Дирекция "Инспекция по труда“ – Кюстендил са извършили 175 проверки в строителния сектор, при 143 за същия период на 2024 година. При контролната дейност са установени общо 717 нарушения на трудовото законодателство. От тях 596 са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 121 – с разпоредбите, регламентиращи трудовите правоотношения.В хода на проверките са установени и 47 работещи без трудов договор на строителни обекти.Заради нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите, инспекторите по труда са приложили 13 пъти мярката за спиране на площадки, работни места и съоръжения. Мярката има превантивен характер и цели предотвратяване на тежки трудови злополуки.При извършените проверки в строителния сектор са съставени 80 акта за установяване на административни нарушения.От Главна инспекция по труда напомнят, че законодателството възлага отговорността за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работодателите. Те трябва да упражняват контрол върху спазването на въведените мерки за безопасност и имат право да отстраняват работници, които не ги спазват. Работодателят е длъжен да предприеме всички необходими действия за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.Работниците от своя страна са длъжни да използват лични предпазни средства и да спазват правилата за безопасност. Те имат право и да откажат да изпълняват работа, която пряко застрашава живота и здравето им. В някои случаи обаче работещите се съгласяват да я извършат от страх да не загубят работата си.