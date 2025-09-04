Заседава областната епизоотична комисия в Кюстендил

© Фокус На територията на област Кюстендил епизоотичната обстановка по отношение на шарката по дребните преживни животни е спокойна. Нови случаи на болестта Син език по животните към момента няма, освен обявеният случай на 31 юли. Това стана ясно по време на заседание на Областната епизоотична комисия, свикано от областния управител инж. Методи Чимев, предаде "Фокус“.



"Всички институции обаче продължават да работят в състояние на повишена епизоотична готовност", коментира инж. Чимев. Той посочи, че остават в сила мерките, приети от Комисията и разпоредите с негова заповед по-рано.



Директорът на Областната дирекция на безопасност на храните в Кюстендил, д-р Велка Войнова обясни, че е в сила изпълнението на мерките и припомни в конкретика: Гранична полиция да провежда ежедневен контрол по сухопътните граници на Р България за нерегламентирано преминаване на дребни преживни животни и при наличието на такива да информира ОДБХ - Кюстендил; Агенция Митници и ГП да провеждат ежедневен контрол за преминавате на транспортни средства, които биха могли да превозват нерегламентирано живи животни; органите на МВР, АПИ и Държавна агенция “Автомобилна администрация" да продължат с проверките по пътната мрежа на транспортни средства, превозващи живи животни.



Сред задължителните мерки са също: служителите на общинските администрации, съвместно с органите на МВР, да извършват проверки за провеждане на нерагламентирани пазари и изложби за животни на територията на съответната община; кметовете на малките населени места да информират населението и животновъдите за необходимостта от извършване на дезинфекция за борба с векторите, пренасящи заболяването Син език; да се ограничи нощната паша и при всяко съмнение за заболяване да се потърсят органите на ОДБХ - Кюстендил.



По време на заседанието всички институции се обединиха около това, че след като някои кметове на общини вече са регистрирали помещения за временно задържане на животни, такива трябва в спешен порядък да изградят и регистрират и останалите кметове на общини.



Кметовете на общините имат ангажимент да възложат на кметовете на малките населени места да информират хората за продължаване на мерките. Градоначалниците имат ангажимент също така да информират населението за необходимостта от регистрация на обектите лично стопанство.