Заседания на пет от общинските съвети в Кюстендилско
От 10.00 часа започва заседанието на Общинския съвет в Дупница. Съветниците ще разгледат предложение за заличаване на "Ученически столове – Дупница“ ЕООД. Голяма част от докладните записки касаят продажба на земеделска земя и поземлени имоти на територията на общината.
В залата на Община Бобошево от 14.00 часа ще заседава Общинският съвет. Ще бъде разгледан отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет – Бобошево за второто полугодие на 2025 година. Съветниците трябва да вземат решение за кандидатстване с проектно предложение по процедурата "Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“, както и с проектно предложение по процедурата "Социално-икономическа трансформация на минни терени“. Внесена е докладна записка относно събирането на приходи и извършването на разходи до приемането на бюджета на Община Бобошево за 2026 година.
В Сапарева баня заседанието е насрочено за 10.15 часа. Съветниците ще разгледат годишния финансов отчет на "ВиК Паничище“ и доклад на Община Сапарева баня за 2025 година в изпълнение на Плана за действие на общината, изготвен съгласно Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2024 – 2030 година.
Общинските съветници в Бобов дол се събират в 10.00 часа. В дневния ред е включена докладна записка за избор на заместник-председател на местния парламент. Предстои да бъде дадено съгласие за побратимяване на Община Бобов дол и Община Ражан, Република Сърбия. Внесено е и предложение за определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в Община Бобов дол.
