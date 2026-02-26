Заседание на Общинския съвет – Кюстендил ще се проведе от 14.00 часа в залата на Общината, предаде. В дневния ред са включени 36 точки. Сред тях е предложение за удължаване действието на прието решение, свързано с приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2025 година. Съветниците ще разгледат отчети и анализи за дейността и резултатите на общинските предприятия "Чистота“, "Обреден дом“, "Социално предприятие“, "Управление на общински имоти“ и "Ученическо хранене и домашен патронаж“. В дневния ред е включено и определяне на размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба в общината.От 10.00 часа започва заседанието на Общинския съвет в Дупница. Съветниците ще разгледат предложение за заличаване на "Ученически столове – Дупница“ ЕООД. Голяма част от докладните записки касаят продажба на земеделска земя и поземлени имоти на територията на общината.В залата на Община Бобошево от 14.00 часа ще заседава Общинският съвет. Ще бъде разгледан отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет – Бобошево за второто полугодие на 2025 година. Съветниците трябва да вземат решение за кандидатстване с проектно предложение по процедурата "Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“, както и с проектно предложение по процедурата "Социално-икономическа трансформация на минни терени“. Внесена е докладна записка относно събирането на приходи и извършването на разходи до приемането на бюджета на Община Бобошево за 2026 година.В Сапарева баня заседанието е насрочено за 10.15 часа. Съветниците ще разгледат годишния финансов отчет на "ВиК Паничище“ и доклад на Община Сапарева баня за 2025 година в изпълнение на Плана за действие на общината, изготвен съгласно Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2024 – 2030 година.Общинските съветници в Бобов дол се събират в 10.00 часа. В дневния ред е включена докладна записка за избор на заместник-председател на местния парламент. Предстои да бъде дадено съгласие за побратимяване на Община Бобов дол и Община Ражан, Република Сърбия. Внесено е и предложение за определяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в Община Бобов дол.