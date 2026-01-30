ЗАРЕЖДАНЕ...
Заседания на общинските съвети в Кочериново и Рила
Съветниците ще разгледат и предложение за кандидатстване по процедурата "Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“. Целта на мярката е повишаване на енергийната ефективност чрез устойчиви решения, използване на възобновяеми енергийни източници и насърчаване създаването на енергийни общности като част от прехода към нисковъглеродна икономика. В проектното предложение са включени административната сграда на Община Кочериново, културният дом в село Мурсалево и културният дом в село Стоб.
От 9.00 часа в залата на Община Рила ще се проведе заседание на местния парламент. В дневния ред са включени няколко точки, сред които поправка на явна фактическа грешка във взето решение от предходно заседание, предложение за отмяна на друго решение, както и изменение на решение, свързано с предоставяне на временно свободни финансови средства от общинския бюджет за текущо финансиране на одобрени разходи.
