Кметът на община Сандански -Атанас Стоянов заряза лозата с пожелание за здрава и благодатна година, изпълнена с берекет, пълни бъчви и радост за всички стопани.Сред аромат на вино и надежда за богата реколта, земята отново ни напомни, че когато се грижим за нея с любов, тя ни се отблагодарява щедро.