ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради наркотици пратиха в затвора 32-годишен кюстендилец
© Фокус
С окончателния съдебен акт подсъдимият е признат за виновен, че без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества. В град Кюстендил, в левия джоб на долнище от анцуг, у него е открит коноп (марихуана) с нетно тегло 0,35 грама, на стойност 2,10 лева. В обитавания от него апартамент е намерен амфетамин с нетно тегло 1,56 грама, на стойност 46,80 лева.
Окръжният съд изцяло е споделил мотивите на първата инстанция, с които е отказано прилагането на привилегирования състав по чл. 354а, ал. 5 от Наказателния кодекс. Според магистратите, въпреки малкото количество и ниската стойност на наркотичните вещества, случаят не може да бъде определен като "маловажен“, тъй като не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обичайните престъпления от този вид.
Съдът отчита и завишената обществена опасност на дееца, който е осъждан многократно, включително за сходни престъпления. Като смекчаващо отговорността обстоятелство е отчетено съдействието му по време на разследването.
Решението на Окръжен съд – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Още от категорията
/
Кметът Ревански за Бриджит Бардо: Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце
28.12
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тежка катастрофа с пострадали край Невестино
12:28 / 29.12.2025
Дърво падна върху автомобила на младо чешко семейство, преминавал...
10:10 / 29.12.2025
Жители на наводненото село Гелеменово излизат на протест срещу ин...
09:07 / 29.12.2025
Силният вятър събори покривната конструкция на църквата "Свети Сп...
19:44 / 28.12.2025
Кметът Ревански за Бриджит Бардо: Всяка мечка, която днес живее д...
18:59 / 28.12.2025
Силният вятър затвори почти всички писти в ски зоната над Банско
17:14 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.