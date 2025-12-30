Окръжен съд – Кюстендил потвърди присъда на Районен съд – Кюстендил, с която 32-годишен мъж е признат за виновен за държане на наркотични вещества, съобщиха от. Наказанието е "лишаване от свобода“ за срок от една година и два месеца при първоначален строг режим, както и "глоба“ в размер на 2 500 лева, съобщиха от пресцентъра на съда.С окончателния съдебен акт подсъдимият е признат за виновен, че без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества. В град Кюстендил, в левия джоб на долнище от анцуг, у него е открит коноп (марихуана) с нетно тегло 0,35 грама, на стойност 2,10 лева. В обитавания от него апартамент е намерен амфетамин с нетно тегло 1,56 грама, на стойност 46,80 лева.Окръжният съд изцяло е споделил мотивите на първата инстанция, с които е отказано прилагането на привилегирования състав по чл. 354а, ал. 5 от Наказателния кодекс. Според магистратите, въпреки малкото количество и ниската стойност на наркотичните вещества, случаят не може да бъде определен като "маловажен“, тъй като не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обичайните престъпления от този вид.Съдът отчита и завишената обществена опасност на дееца, който е осъждан многократно, включително за сходни престъпления. Като смекчаващо отговорността обстоятелство е отчетено съдействието му по време на разследването.Решението на Окръжен съд – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.