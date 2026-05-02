В Кюстендил свикват спешна среща заради измръзналите от тази сутрин овошки, предаде ФОКУС. Във връзка с регистрираните и прогнозирани минусови температури и нанесените щети върху овощните насаждения в региона, на 5 май (вторник) от 16:00 часа в залата на Общински съвет – Кюстендил ще се проведе работна среща със земеделските стопани.

На нея ще бъдат обсъдени стъпки за предприемане на последващи мерки и действия в подкрепа на засегнатите производители. В срещата ще вземат участие представители на ОД "Земеделие“, Институт по земеделие – Кюстендил, ОД "БАБХ“, ДФЗ – Кюстендил, Националното сдружение "Обединени земеделски производители“ и народните представители от 10 МИР.

Според проф. д-р Димитър Сотиров от Института по земеделие ситуацията с овошките е трагична и реколтата приключва. В нощта срещу събота в региона са отчетени температури от -3,5 градуса, като най-сериозно са засегнати черешарските райони Таваличево и Коняво. Проф. Сотиров подчерта, че черешата е сред най-чувствителните култури към късни пролетни мразове и следващите дни ще бъдат решаващи. По думите му аномалиите в климата и евентуални нови слани ще бъдат фатални за преминалите цъфтеж дървета.