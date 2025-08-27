Новини
Запознаха кюстендилските читалища с възможностите за финансиране на проекти
Автор: Венцислав Илчев 19:36Коментари (0)64
© Фокус
виж галерията
Областният информационен център в Кюстендил, съвместно с Община Кюстендил, проведе информационна среща за читалища и библиотеки от община Кюстендил, предаде "Фокус“. Срещата, която се състоя в залата на Възрожденското училище, имаше за цел да запознае читалищата и културните организации с най-актуалните възможности за финансиране на техните инициативи. Участниците получиха насоки за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, което ще улесни подготовката и успешната реализация на бъдещи проекти.

Участие в срещата взеха инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил и Николай Дочев, зам.-кмет "Интегрирано планиране и регионално развитие“.

Кметът на Община Кюстендил обяви старта на Общинска програма за местни инициативи "Култура“. Инж. Атанасов даде основни насоки по кандидатстването и призова присъстващите читалищни председатели и секретари от община Кюстендил за активност.

Към настоящия момент читалища и библиотеки могат да се възползват от следните няколко програми. Първата мярка е "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Финансиране в размер от 28 000 до 52 000 лв. за компютри с инсталиран софтуер, заплата за наставник, текущ ремонт, режийни разходи, мултифункционални устройства, шкафове, мека мебел, климатици и др.

Другата схема е за предоставяне на финансова помощ чрез Общинска програма за местни инициативи "Култура“ - 2025 г.,

Приоритетна област: "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна в община Кюстендил". Финансиране от 1 000 до 2 500 лв. на проекти за  провеждане на културни събития в община Кюстендил, подпомагане на творчески и научни изяви и репетиционни процеси на танцови колективи, школи за вокални и инструментални занимания, опазване на материалното и нематериално наследство и други.

Стана ясно, че е обявена конкурсна сесия за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници за 2025 г. по програмата "Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ към Министерство на културата. Финансиране до 1 500 лева за читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с под 5 000 жители.

Действат програми към Национален фонд култура: културно наследство, любителско изкуство, програма Мобилност, програма за създаване и разпространение и други.






