|Запознаха кюстендилските читалища с възможностите за финансиране на проекти
Участие в срещата взеха инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил и Николай Дочев, зам.-кмет "Интегрирано планиране и регионално развитие“.
Кметът на Община Кюстендил обяви старта на Общинска програма за местни инициативи "Култура“. Инж. Атанасов даде основни насоки по кандидатстването и призова присъстващите читалищни председатели и секретари от община Кюстендил за активност.
Към настоящия момент читалища и библиотеки могат да се възползват от следните няколко програми. Първата мярка е "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Финансиране в размер от 28 000 до 52 000 лв. за компютри с инсталиран софтуер, заплата за наставник, текущ ремонт, режийни разходи, мултифункционални устройства, шкафове, мека мебел, климатици и др.
Другата схема е за предоставяне на финансова помощ чрез Общинска програма за местни инициативи "Култура“ - 2025 г.,
Приоритетна област: "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна в община Кюстендил". Финансиране от 1 000 до 2 500 лв. на проекти за провеждане на културни събития в община Кюстендил, подпомагане на творчески и научни изяви и репетиционни процеси на танцови колективи, школи за вокални и инструментални занимания, опазване на материалното и нематериално наследство и други.
Стана ясно, че е обявена конкурсна сесия за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници за 2025 г. по програмата "Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ към Министерство на културата. Финансиране до 1 500 лева за читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с под 5 000 жители.
Действат програми към Национален фонд култура: културно наследство, любителско изкуство, програма Мобилност, програма за създаване и разпространение и други.
