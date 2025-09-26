Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум

© Във връзка с постъпване на редица сигнали в общинска администрация и другите заинтересовани институции, касаещи нарушаването на нощната тишина и извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица, община Гоце Делчев започва извършването на редовни проверки.



Припомняме, че съгласно Закона за закрила на детето, родителите са длъжни да не допускат децата им да се намират сами през нощта на обществени места.



Посочените вечерни часове в закона са: за децата до 14-годишна възраст до 20.00 ч., а за младежите от 14 до 18-годишна възраст - до 22.00 ч. вечерта. Единственият начин лица на възраст от 14 до 18 години да бъдат навън след 22.00 часа е ако са с пълнолетен придружител, който притежава подписано от родителите пълномощно.



Заради зачестили случаи на младежи в посочената възраст, които са по улиците на гр. Гоце Делчев след 22.00 часа и тяхното непристойно поведение, обръщаме внимание на родителите, че са длъжни да упражняват контрол върху децата си, тъй като носят наказателна отговорност за това и подлежат на глоби.



Община Гоце Делчев започва сериозни проверки в заведения и обществени места, дали се спазва установения законов вечерен час, както и дали се спазват забраните за продажба на алкохол и тютюневи изделия на лица под 18 години. В проверките ще участват представители на всички институции – РУ Полиция, Агенция "Закрила на детето“, Дирекция "Социално подпомагане“, община Гоце Делчев и представители на учебните заведения. В случай на констатирани нарушения на родителите ще бъдат налагани санкции.