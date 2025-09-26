ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
Припомняме, че съгласно Закона за закрила на детето, родителите са длъжни да не допускат децата им да се намират сами през нощта на обществени места.
Посочените вечерни часове в закона са: за децата до 14-годишна възраст до 20.00 ч., а за младежите от 14 до 18-годишна възраст - до 22.00 ч. вечерта. Единственият начин лица на възраст от 14 до 18 години да бъдат навън след 22.00 часа е ако са с пълнолетен придружител, който притежава подписано от родителите пълномощно.
Заради зачестили случаи на младежи в посочената възраст, които са по улиците на гр. Гоце Делчев след 22.00 часа и тяхното непристойно поведение, обръщаме внимание на родителите, че са длъжни да упражняват контрол върху децата си, тъй като носят наказателна отговорност за това и подлежат на глоби.
Община Гоце Делчев започва сериозни проверки в заведения и обществени места, дали се спазва установения законов вечерен час, както и дали се спазват забраните за продажба на алкохол и тютюневи изделия на лица под 18 години. В проверките ще участват представители на всички институции – РУ Полиция, Агенция "Закрила на детето“, Дирекция "Социално подпомагане“, община Гоце Делчев и представители на учебните заведения. В случай на констатирани нарушения на родителите ще бъдат налагани санкции.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: