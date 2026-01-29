Дупница ще отбележи 148 години от Освобождението си с поредица от събития, предаде. Програмата включва културни, исторически, спортни и музикални прояви.Честванията започват на 29 януари с откриване на изложба и историческа беседа "Оръжието на свободата“ в Общинската художествена галерия. Началото е от 11.00 часа. В инициативата участват Регионалният исторически музей – Благоевград, Национално дружество "Традиция“ и пътуващо читалище "Бащино огнище“.На 30 януари е предвиден детски спортен празник, а вечерта на площад "Свобода“ ще се състои концерт на изпълнителя Роби, последван от дрон шоу.Кулминацията на честванията е на 31 януари с тържествено шествие и историческа възстановка в местността "Рибарника“, по спомените на историка Никола Лазарков. Празничният ден ще продължи с концерт на Валя Балканска и гайдарска формация и ще завърши с концерт-спектакъл на ансамбъл "Тракия“.